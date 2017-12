Idoso morre após cair de 3 metros

No início da tarde desta segunda-feira (11) um homem de 69 anos morreu após sofrer ferimento grave, ao cair de uma escada de metal, na sua casa, em Três Lagoas. A vítima chegou a ser socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente transferida para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Segundo familiares da vítima, Roberto Alves da Chaga teria subido a escada para aplicar cimento em alguns furos na telha do imóvel. Ele teria se desequilibrado e veio ao chão, de uma altura aproximada de três metros. Com o impacto, o idoso teria sofrido um edema e, na tarde de ontem, faleceu.

De acordo com o JPNews uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados. O idoso recebeu os primeiros socorros na UPA e foi internado no hospital, mas, não resistiu ao ferimento.

Roberto deixa quatro filhos e cinco netos. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, como ‘Morte a esclarecer’.