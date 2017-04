Moacir Balbinoti, de 68 anos, morreu nesta quarta-feira (12) após colidir a caminhonete em que conduzia numa árvore, na BR-262, próximo ao Distrito de Albuquerque, região de Corumbá. A vítima foi socorrida com vida, mas morreu após ter dado entrada no hospital.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o veículo colidiu contra uma árvore que fica as margens da pista. Segundo testemunhas, o idoso teria perdido a direção do veículo, antes do acidente.

Populares que passavam pelo local, acionaram o Corpo de Bombeiros. No local, a corporação retirou a vítima das ferragens e encaminhou até um hospital de Corumbá. Segunda a reportagem, Moacir teve fratura exporta no fêmur direito, fratura nas costelas e traumatismo craniano.

Relato de familiares, a vítima realizava um frente quando ocorreu a colisão.