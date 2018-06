Idoso morre atropelado por carreta na BR-163

Walmor Albino Schenkel, 79 anos, morreu na terça-feira (12), após ser atropelado por uma carreta na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

Segundo informações do site Idest, Walmor seguia com a família de carro com destino à cidade de Iporã, em Santa Catarina, quando em dado momento, pediu ao filho que parasse o carro para urinar. O idoso desceu do veículo, mas, aparentemente tonto, caminhou direção à pista de rolamento, sendo atingido por uma carreta que passava pelo local naquele exato momento.

O motorista da carreta, 56 anos, parou para prestar socorro, mas a vítima já havia falecido. O corpo de Walmor foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), de Coxim para exame necroscópico.

De acordo com a Polícia Civil, todos os indícios colhidos no local do acidente indicam que o motorista da carreta não teve culpa no atropelamento. Ele foi submetido ao teste alcoolemia, cujo resultado foi negativo.