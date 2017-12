Idoso morre depois de capotar caminhonete na MS-295

O corpo do idoso foi arremessado do veículo e caiu em um lago, próximo do local do acidente.

No final da tarde de quarta-feira (27) um idoso, identificado como Maxionilio Machado Dias (65), perdeu o controle da caminhonete Hilux que conduzia pela MS-295 em Paranhos, região sul do estado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Maxionilio conduzia seu veículo pela MS-295 quando perdeu o controle saiu da pista e capotou. Com a força do impacto o idoso foi arremessado em um lago, próximo do local do acidente.

O corpo da vítima foi encontrado por testemunhas, mas o idoso já havia falecido.

A PM de Paranhos esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado para o hospital da cidade para a necropsia e será encaminhado para Umuarama/PR a pedido da família.

O caso foi registrado na DP de Paranhos como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.