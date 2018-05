Idoso morre em acidente de moto na rodovia MS-395

Um idoso identificado como Arnaldo Dias,63, foi encontrado morto na noite de domingo (20) com um corte na cabeça e a moto caída na rodovia da MS-395, em Brasilândia – a 366 km de Campo Grande. Motoristas que passavam no local acionaram o socorro.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 19h, um motorista percebeu que uma moto Suzuki de cor preta estava caída no acostamento e pouco depois notou o corpo da vítima. A Polícia Militar foi acionada, mas Arnaldo já estava sem vida. A perícia encontrou um grave ferimento da cabeça dele, porém, ninguém presenciou o acidente.

Amigos e colegas de trabalho estiveram no local e contaram que o idoso trabalhava como motorista de ônibus e estava indo trabalhar em uma fazenda da região no dia do acidente. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, na delegacia do município.