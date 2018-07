Idoso morre em hospital após ser encontrado agonizando na rua

José Francisco Caldas dos Santos, 84 anos, morreu nesta sexta-feira (13), no Hospital Auxiliadora em Três Lagoas. O idoso foi encontrado por um vizinho, agonizando no meio da rua e levado para o pronto socorro da cidade. No local, os médicos encontraram vários hematomas espalhados no corpo de José.

De acordo com JPNews, a suspeita é que o idoso tenha sofrido maus-tratos. O vizinho informou à polícia que escutou José discutindo com outra pessoa, dentro da residência onde morava.

Já o neto do idoso, informou que ele sofria constantes de quedas e negou ter discutido com o avô. Os médicos ainda constataram um ferimento na cabeça de José. O caso foi registrado como morte a esclarecer.