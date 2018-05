Um idoso de 67 anos morreu na última segunda-feira (28), dentro de um quarto de motel, após ter relação sexual. O caso aconteceu em Rio Branco. O senhor estava acompanhado de uma garota de programa no momento em que passou mal e faleceu.

De acordo com o Portal Notícias RO, o idoso se relacionou sexualmente com a garota de programa e em seguida foi tomar banho, momento no qual se sentiu mal, caiu na porta do banheiro e morreu.

Segundo o site de notícias, a suspeita é de que o idoso teria problemas cardíacos. Após a morte, a prostituta pediu ajuda e fugiu do local antes da chegada da polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, contudo, a vítima já estava sem sinais vitais quando o socorro chegou ao local.