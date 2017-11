Idoso morre torturado em Amambaí

Na ultima quinta-feira (9), próximo a Fazenda C&M, que fica a 30 km de Amambaí, o caseiro da fazenda, Flori Pereira Balta de 61 anos, foi encontrado morto, amarrado e com marcas de agressão por todo o corpo.

Os policiais receberam a informação do caso e se dirigiram ao local. Ao chegarem encontraram o um veículo Fiat, a qual estava atolada em um barranco de areia, toda aberta e com tentativas de retirada. Mais na frente uns 800 metros, se depararam com outro veículo um Fiat Uno, este tinha sido incendiado.

Dentro do Uno não havia nada, pois as chamas já havia queimado todo o veículo. No local havia uma aglomeração de pessoas, parentes e conhecidos de Flori.

Quando a polícia soube que o Fiat Strada era propriedade da Flori começaram a realizar as buscas por ele com o auxilio dos parentes e conhecidos. A informação era que Flori havia sido visto pela última vez por volta das 11h do da quinta-feira.

O Escrivão de Policial Judiciária, Cairis Rodrigues da Silva, foi quem encontrou a vítima. O local onde foi encontrado o corpo foi isolado até a chegada da Equipe da Polícia Civil de Plantão para realizar a perícia no local do homicídio.

Segundo o Boletim de Ocorrências o corpo da vítima estava de bruços, próximo a cerca da Fazenda C&M. Ele estava com os pés amarrados com um cinto de couro no arame da cerca da fazenda, havia sinais de hematomas no corpo, a face praticamente desfigurada com as pancadas, que possivelmente teria levado com o auxilio de um pedaço de madeira, a vítima também levou algumas pancadas na região da nuca. No momento que foi encontrado o corpo já estava em estado de rigidez cadavérica.

Parentes e conhecidos da vítima não souberam indicar nenhuma pessoa suspeita que pudesse ter torturado e matado a Flori. O corpo foi liberado para que funerária Pax Primavera encaminhe até o IML de Ponta Porã