Com forte colisão, carro do idoso arrancou o tanque de combustível da carreta

Um acidente grave deixou um idoso presos nas ferragens na noite desta quinta-feira (2), após colidir com uma carreta na rodovia MS 497, na região do bolsão, próximo a Paranaíba.

O idoso foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, no carro também havia uma passageira, as duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Paranaíba.

O acidente

Segundo informações do site JP News, o idoso teria invadido a pista contrária depois de passar mal ao volante. O condutor da carreta tentou desviar, mas o carro atingiu o tanque de combustível que chegou a ser arrancado, tamanha a força do impacto. O combustível se espalhou pela pista e um dos pneus da carreta estourou.

“Eu percebi que ele passou mal porque invadiu muito rápido a pista que eu seguia e

quando desci para falar com eles percebi que estava passando mal, ele nem conseguia

conversar”, contou o motorista da carreta.

O carro também teve todos os pneus estourados, rodou na pista e parou no sentido contrário na via. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

O sobrinho do idoso, afirmou que o tio estava em São José do Rio Preto (SP) realizando exames. Ele seguia para Lagoa Santa (GO). No hospital, o idoso foi medicado passou por raio-x, a passageira não corria risco de morte.