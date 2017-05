Idoso passa mal e morre em porta de farmácia

O aposentado, Paulo Santa Rita C. de Athaíde, 82, passou mal e morreu na tarde desta segunda-feira (8) em frente a uma farmácia na avenida Bandeirantes – no Centro da Capital. De acordo com o boletim de ocorrência, Paulo esteve na farmácia para comprar fraldas geriátricas. Os funcionários do estabelecimento disseram que o aposentado era um cliente assíduo.

Conforme as informações da polícia, Athaíde saiu da farmácia e ao entrar em seu carro começou a passar mal, A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para socorrer o idoso que já se encontrava sem vida.

No registro policial, os agentes de saúde descreveram que Paulo estava com palidez e pele fria e a causa do falecimento seria um mal súbito. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro como morte natural.