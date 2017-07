Idoso perde controle do fusca e invade casa no interior de MS

Um idoso de 65 anos passou mal enquanto dirigia seu veículo, ele perdeu a direção e acabou invadindo uma casa. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (18) no bairro São Carlos em Três Lagoas – a 338 km de Campo Grande.

De acordo com o site JP News, antes de bater no muro da residência, o motorista quase passou por cima da dona da casa que caminhava pela rua Valdecir Vasconcelos.

O condutor do WV/Fusca relatou que toma remédio controlado e que voltava do centro da cidade quando passou mal. Não houve vítimas, com isso apenas o Juizado de Trânsito foi acionado para registrar o caso e fazer acordo entre o dono do carro e a dona da casa.