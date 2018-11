Ele tinha ido a uma missa no domingo e sumido

O idoso Luiz Ventura, 79 anos, que estava está há três dias desaparecido, retornou à casa da família na tarde desta quarta-feira (7), depois de buscas e divulgação no portal JD1 Notícias.

Segundo a filha dele, Iolanda Cristina (38), o pai chegou na casa dela localizada no Santa Luzia, bem de saúde. Ele não quis comentar onde estava e os motivos de ter saído da casa no bairro Caiobá, onde reside com a esposa.

Iolanda passou a divulgar o desaparecimento do pai, depois que ele saiu para ir a igreja no domingo (4) e desapareceu.

A família agradeceu a todos pelo empenho em ajudar e também ao JD1 Notícias que divulgou o fato no portal de notícias.