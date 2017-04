Elias Rozendo da Silva, de 75 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (13), após cair e ser atropelado por um trator em que estava de carona, na zona rural de Itaquiraí.

De acordo com o depoimento do motorista, a vítima estava de carona, mas acabou se desequilibrando e foi atingindo por uma das rodas do trator. Ele foi socorrido ainda com vida, mas chegou ao hospital sem sinais vitais.

O caso foi registrado como morte a esclarecer pela Delegacia Civil, e o caso será investigado.