Idoso sumiu após tropeçar em pedaço de madeira

Cândido Pereira de 82 anos, que foi socorrido na manhã desta terça-feira (17), após desaparecer no Jardim Imá em Campo Grande, tropeçou em um pedaço de madeira e não conseguiu mais levantar. Este é o relato de sua filha Cláudia Garcia Pereira de 47 anos, que estava desesperada com o sumiço do pai.

"Ele tropeçou em um pedaço de pau, caiu e não levantava mais, por isso não o encontramos", relata Cláudia.

De acordo com Claúdia, o idoso foi socorrido pelos bombeiros, reclamava de muitas dores na perna e nas costas, mas estava lúcido.

Desaparecimento

Cândido Pereira, 82 anos, saiu por volta das 10h para comprar argila e desapareceu. A família registrou boletim de ocorrência e o Corpo de Bombeiros realizava buscas para encontrá-lo.