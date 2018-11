Luiz Ventura, 79 anos, está há três dias desaparecido e a família busca informações que possam levar ao encontro do idoso. Ele sumiu na região do bairro Caiobá em Campo Grande, onde foi visto pela última vez, há três dias.

Em conversa com o JD1 Notícias, Yolanda Cristina da Silva Ventura, 38 anos, que é moradora do bairro Santa Luzia disse que pai costuma frequentar missas da igreja e que não possui doença do tipo degenerativa, tampouco foi diagnosticado com quadros de depressão. O idoso teria saído da casa onde mora com a esposa para ir a igreja e desapareceu. Ele foi visto ás 6h30 da manhã do último domingo (4), no Portal Caiobá.

A filha de Luiz informou que já fez todos os contatos necessários, com parentes e conhecidos, mas o idoso não foi localizado até o momento. Para informações sobre o paradeiro de Luiz, ligue no 9 9137-7878.