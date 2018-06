IEL divulga vagas de estágio e emprego em feira de negócios universitária

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com um estande divulgando vagas de estágio e emprego na 12ª Feira de Negócios dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), a partir desta segunda-feira (4) e até quarta-feira (6). Ao todo, são disponibilizadas pelo Instituto nove vagas de emprego e 17 de estágio.

Segundo a técnica do IEL, Jackeline Pires Magalhães, as vagas para empregos são para atendente de farmácia, gerente para farmácia, auxiliar de escritório, assistente de logística, vendedor de peças, operadora de caixa, eletricista automotivo, assistente administrativo e encarregado de estoque.

Já as vagas de estágio são destinadas a alunos do Ensino de Médio, a estudantes do curso técnico em segurança do trabalho e acadêmicos de Administração, Design, Educação Física, Eletroeletrônica, Engenharia Civil, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, Engenharia Elétrica, Jornalismo e Pedagogia.