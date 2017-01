IEL está com vagas de estágio abertas na Capital com bolsas de até R$ 1 mil

O IEL está com vagas de estágio em aberto em Campo Grande para estudantes de diversos cursos dos ensinos Médio, Técnico e Superior com bolsas que variam de R$ 400,00 a R$ 1 mil mais vale transporte. De acordo com a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL, Rosângela Ramos, para concorrer às vagas de estágio, o estudante deverá ter a idade mínima de 16 anos, estar matriculado e com frequência regular em uma instituição de ensino.

Os estudantes interessados precisam fazer o cadastro no SNE (Sistema Nacional de Estágio) por meio do endereço eletrônico sne.iel.org.br/ms ou procurar diretamente a sede do IEL em Campo Grande, que fica na Avenida Afonso Pena, 1.031, Bairro Amambaí. “O IEL está com oportunidade de estágio em diversas áreas de conhecimento dos cursos, superior, técnico e médio, tais como Administração, Publicidade e Propaganda, Biomedicina, Fisioterapia, Estética, todas áreas de TI (Tecnologia da Informática) e Ensino Médio”, detalhou Rosângela Ramos.

A coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL destaca que a prática do estágio é boa para todos os envolvidos. “As empresas recebem os estudantes com formação e informações atuais com o que está acontecendo no mundo e os estudantes têm a oportunidade de demonstrar suas habilidades técnicas e comportamentais, adquirindo experiência e diferenciais competitivos, apostando em sua futura contratação”, destacou.

Rosângela Ramos afirma que o principal objetivo do estágio é proporcionar para os alunos os instrumentos de preparação para a introdução e inserção no mercado de trabalho. “O estágio contribui como um facilitador do processo de aprendizagem e profissionalização do aluno e, por meio dele, ele se prepara para assumir um papel importante na sociedade, como protagonista e profissional qualificado”, analisou.

Orientação

Um detalhe que a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL destaca está relacionado à preparação dos estudantes para a vaga disponibilizada. “Os empresários estão muito criteriosos na contratação do estagiário e buscam perfis de pessoas que empenhadas em fazer cursos de qualificação, aperfeiçoamento, além da questão da atividade e dinamismo, que têm a cada dia sendo fundamentais na hora da contratação”, declarou.

Ela reforça que o IEL promove o diálogo e a construção de projetos em parceria com as universidades e demais centros geradores de conhecimento, além de entidades de fomento e órgãos de governo. “O estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno porque promove oportunidades de vivenciar na prática conteúdos apreendidos, propiciando, desta forma, a aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão escolhida pelo estagiário. Além disso, o programa de estágio permite a troca de experiências entre os funcionários de uma empresa, bem como o intercâmbio de novas ideias, conceitos, planos e estratégias”, pontuou.

Os interessados podem obter mais informações por meio do telefone (67) 3044-2118/2103 ou pelos emails [email protected] e [email protected]