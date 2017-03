IFMS abre inscrições para mais de 200 vagas em cursos de graduação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta terça-feira, 7, inscrições em dois processos seletivos para ingresso em cursos de graduação. A seleção é aberta a participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016, portadores de diploma e interessados em realizar transferência (interna e externa).

O Edital 015/2017 oferta 124 vagas residuais do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nos campi Coxim, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As opções são os cursos de tecnologia em Agronegócio, Alimentos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Produção de Grãos e Sistemas para Internet, além da licenciatura em Química e do bacharelado em Engenharia de Pesca.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até 12 de março, sendo aberta aos participantes do último Enem. O interessado deve se inscrever pela Página do Candidato. O acesso pode ser feito através do endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A seleção ocorrerá de acordo com as notas obtidas no Exame.

Metade das vagas é destinada a candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública, sendo parte delas reservadas aos com renda per capita de até um salário-mínimo e meio e/ou aos que se autodeclararem pretos, pardos, indígenas ou portadores de deficiência.

Candidatos que residam na área de abrangência dos campi onde concorrem à vaga receberão um bônus de 20% sobre a nota do Enem. A opção pelas cotas ou pelo bônus local deve ser manifestada na inscrição.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 13 de março.

Portador de diploma e transferências – Já o Edital 014/2017 oferta 88 vagas a portadores de diploma de curso superior, que estejam cursando graduação em outra instituição de ensino (transferência externa) ou estudantes matriculados no IFMS que queiram se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento ou para outro campus (transferência interna).

As vagas estão disponíveis nos campi Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até 9 de março nos campi do IFMS, conforme endereços e horários constantes no edital do processo seletivo, publicado na Central de Seleção.

Para inscrição como portador de diploma ou transferência externa, o candidato deve apresentar originais e cópias do CPF, RG, diploma de curso superior reconhecido pelo MEC (portador de diploma), comprovante de matrícula de curso autorizado ou reconhecido pelo MEC (transferência externa), histórico acadêmico com carga horária das disciplinas e ementas das disciplinas cursadas.

Para transferência interna são necessários CPF, RG, histórico escolar e uma carta pessoal informando os motivos da solicitação de transferência.

A seleção será feita por meio da análise da documentação entregue, tendo como critério a similaridade de conteúdos e de carga horária entre as disciplinas. Não serão considerados estágio, atividades complementares ou trabalho de conclusão de curso.

O resultado preliminar do processo seletivo também será divulgado no dia 13 de março.