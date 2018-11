A prova será aplicada no próximo domingo, dia 25, a partir das 8h15, horário de Mato Grosso do Sul

Os mais de quatro mil inscritos as vagas de cursos técnicos integrados ao ensino médio oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), já podem conferir os locais de prova publicado na Central de Seleção do IFMS.

O processo seletivo ficou aberto em dez municípios do estado onde serão preenchidas 1.350 vagas. A prova será aplicada no próximo domingo, 25, em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para os candidatos de Campo Grande especificamente, a comissão organizadora do Exame de Seleção 2019 disponibilizou, na Central de Seleção do IFMS, um mapa de acesso aos dois locais de prova que será aplicada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS): a Unidade 6 e o Complexo Multiuso.

Prova - Os candidatos deverão apresentar-se nos locais de prova portando documento oficial de identificação com foto, a partir das 7 horas. Os portões serão fechados às 8 horas. A prova terá início às 8h15, horário de Mato Grosso do Sul. Quem não têm documento de identificação oficial com foto poderá apresentar a certidão de nascimento. Nesse caso, será feita a a coleta de identificação da digital do inscrito, a partir das 7 horas.

Com até quatro horas de duração, a prova terá 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de matemática, 50 de língua portuguesa e 10 de conhecimentos gerais.

Cronograma - O gabarito preliminar será publicado na segunda-feira, 26, e a divulgação do final está prevista para 3 de dezembro.

A previsão é que o resultado preliminar do Exame de Seleção seja divulgado no dia 14 de dezembro. No dia 19 será publicado o resultado final e a primeira chamada.

O período de matrícula da primeira chamada será entre os dias 14 e 17 de janeiro. Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected]