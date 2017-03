IFMS divulga resultado da seleção para vagas na graduação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nessa segunda-feira, 13, o resultado preliminar de dois processos seletivos para ingresso em cursos de graduação. Foram ofertadas 212 vagas nos campi Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. A relação dos candidatos selecionados está disponível em www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

O edital nº 014/2017 contemplou portadores de diploma que cursam graduação em outra instituição de ensino (transferência externa) e matriculados no IFMS interessados em se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento ou para outro campus (transferência interna).

Candidatos que prestaram o último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram selecionados para vagas residuais do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) por meio do edital nº 015/2017.

A interposição de recurso pode ser feita até quarta-feira, 15, por meio de formulário específico, que deve ser preenchido e protocolado na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde a vaga foi oferecida.

O resultado final dos processos seletivos deverá ser divulgado no dia 16 de março.

Matrícula

A matrícula deverá ser feita nos dias 16 e 17 de março no campus onde o candidato concorreu a vaga.

Além do requerimento de matrícula preenchido e assinado e de uma foto 3×4 recente, o selecionado deve apresentar originais e cópias do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e documentos que comprovem estar em dia com obrigações eleitorais (maiores de 18 anos) e militares (homens maiores de 18 anos).

Inscritos no edital para portador de diploma e transferência precisam apresentar também o original e cópia do diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), comprovante de matrícula recente de curso autorizado ou reconhecido pelo MEC e histórico acadêmico com carga horária, notas ou menções das unidades curriculares.

Os selecionados nas vagas do Sisu devem apresentar originais e cópias do histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, e comprovantes da renda familiar per capita e de residência, no caso dos cotistas e beneficiários de bônus local.

Caso haja vagas, novas chamadas serão publicadas a partir de 20 de março.