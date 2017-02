IFMS inicia matrículas para selecionados pelo Sisu

Os convocados em primeira chamada para os cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem fazer as matrículas a partir desta sexta-feira, 3. O processo seletivo foi realizado por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que se baseou nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016.

A lista dos selecionados está disponível na página do Sisu e na Central de Seleção: www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Para fazer a matrícula, o candidato deve comparecer ao campus do IFMS para o qual se inscreveu, nos endereços e horários relacionados abaixo. O prazo prossegue na segunda e terça-feira da próxima semana, dias 6 e 7.

Foram ofertadas 750 vagas para dez opções de cursos de graduação em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Documentação – O selecionado deve apresentar originais e cópias do CPF, documento de identidade, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, além de documentos que comprovem estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores de 18 anos) e militares (homens maiores de 18 anos).

Também é necessário entregar o requerimento de matrícula e o formulário socioeconômico preenchidos, além de uma foto 3×4 recente.

Beneficiários de ação afirmativa devem comprovar por meio do histórico escolar ou certificado de conclusão que o ensino médio foi cursado integralmente em escolas públicas. Os inscritos com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo precisam entregar ainda os documentos solicitados no anexo I do edital de abertura.

Para o bônus local é necessário apresentar o comprovante de endereço em nome do estudante ou dos pais/responsáveis. Na inexistência do documento, o candidato poderá utilizar a declaração de residência do anexo IV do edital de abertura.

Lista de espera – Os não convocados podem manifestar o interesse em participar da lista de espera até o dia 10 de fevereiro. A inscrição deve ser feita na página do Sisu: www.sisu.mec.gov.br.

Ao término da matrícula da primeira chamada, as vagas não ocupadas serão preenchidas pelos candidatos inscritos na lista de espera.

A divulgação da segunda chamada está prevista para 16 de fevereiro.