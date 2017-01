IFMS integra fórum de reitores para atuação conjunta

Integrar ações em desenvolvimento e planejar projetos em conjunto entre as instituições de ensino superior públicas e privadas do Estado foram os principais temas da reunião que o reitor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Simão Staszczak, participou na manhã desta segunda-feira, 30.



O encontro, realizado na reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), foi a primeira reunião do grupo de dirigentes do IFMS, UFMS, Universidade Estadual (UEMS), da Grande Dourados (UFGD), Anhanguera-Uniderp e Católica Dom Bosco (UCDB), em que foram definidos os principais eixos de trabalho do grupo.



“Nossas instituições são responsáveis pela maior parte da oferta de graduação e pós-graduação no Estado e pelo desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação. Se não integrarmos ações, não daremos conta das demandas que nos são apresentadas”, afirmou o reitor da UFMS, Marcelo Turine, anfitrião deste primeiro encontro.



Na avaliação de Turine, as instituições possuem uma série de acordos e protocolos que, muitas vezes, ficam restritos aos estudantes e servidores da própria comunidade, não sendo usufruídos por membros de outras entidades.



“Temos características e atuações em comum. Então, se não houver grandes projetos articulados entre nós, não conseguiremos fomentos de entidades vinculadas ao setor produtivo e nem potencializaremos os recursos do setor público” refletiu.



Um dos proponentes da articulação do grupo ao lado de Turine, o reitor do IFMS destacou o pioneirismo do encontro e a importância das instituições presentes para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.



“É a primeira vez que nos reunimos com o intuito de identificar áreas de interesse em comum. O principal ponto da pauta, neste momento, é darmos prosseguimento ao marco regulatório da inovação no MS, pois, sem ele, o desenvolvimento da ciência e tecnologia fica prejudicado”, pontuou Luiz Simão.



Eixos – Além da regulamentação legislativa necessária para estimular a Ciência, Tecnologia e Inovação, os dirigentes também definiram como áreas fundamentais de atuação o Turismo e a Cultura, a Excelência na Educação e a Internacionalização das Ações Institucionais.



Entre iniciativas que podem contar com a participação de servidores e estudantes de outras instituições, Simão mencionou projetos em que o IFMS começa a trabalhar, em parceria com universidades da Flórida, EUA.



“Nosso trabalho com as universidades americanas, ainda em estágio inicial, pode ser desenvolvido, a princípio, nas áreas de biodiversidade, desenvolvimento de gestão e formação de professores, além de robótica e automação, cujas tratativas estão mais avançadas”, afirmou.



A reitora da UFGD, Liane Calarge, destacou o potencial do Turismo, da Cultura e da Biodiversidade do Mato Grosso do Sul para ações internacionais, mas que também devem ser articuladas no âmbito das instituições integrantes do grupo.



“O trabalho em conjunto facilita a busca por outras formas de fomento que não sejam somente públicas, além de permitir maior alcance de ações em todas as regiões do Estado, devido à característica multicampi de diversas instituições que compõem o grupo”, afirmou.



Para Fábio Edir, reitor da UEMS, o grupo precisa compartilhar experiências exitosas e redes de base de pesquisa para consolidar as potencialidades do que cada instituição faz e da educação no Estado.



“Uma iniciativa que vejo como fundamental quando falamos da excelência da educação no Estado é delinearmos um programa de mobilidade acadêmica dentro das instituições de ensino superior que atuam em Mato Grosso do Sul”, disse.



Próximo encontro – Os dirigentes agendaram para o próximo dia 20 de fevereiro a segunda reunião do grupo, em que também deverão participar os pró-reitores e responsáveis pelas relações internacionais de cada instituição.



Durante o encontro, previsto para ser realizado na sede da UEMS em Campo Grande, deverão ser detalhados os planos de trabalho para cada um dos eixos definidos na reunião desta segunda-feira, 30, além de apresentação de proposta para a Lei de Inovação do Estado.