IFMS registra 673 trabalhos selecionados para feiras de ciência e tecnologia

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou na Central de Seleção a relação de trabalhos aprovados para as feiras de ciência e tecnologia, que serão promovidas neste mês nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Foram aprovados 673 projetos, recorde na história do evento. O número é 2,5% maior do que o registrado no ano passado, quando foram apresentados 657 trabalhos.

O campus que mais teve trabalhos aprovados foi Campo Grande, com 122. Na sequência, aparecem Três Lagoas (105), Ponta Porã (94) e Corumbá (80), seguidos por Coxim (55), Nova Andradina (53), Aquidauana e Naviraí (46 cada), Dourados (38) e Jardim (34).

A seleção dos trabalhos foi feita pelos comitês de pré-avaliação de cada feira, levando em consideração aspectos dos resumos submetidos como criatividade e inovação, conhecimento científico do tema, organização e clareza de ideias, e adequação à norma culta de linguagem.

Feiras - Participam estudantes e professores das redes pública e privada de ensino com projetos desenvolvidos nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas Sociais Aplicadas e Linguística, Ciências Agrárias e Engenharias, e Multidisciplinar, para trabalhos com mais de uma área de conhecimento predominante.

Elas se destinam a estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio, técnico integrado e egressos do IFMS, que que tenham concluído seus cursos após novembro de 2016.

Os participantes selecionados deverão providenciar também os itens necessários para apresentação dos trabalhos como caderno de campo, relatório, pôster/banner, maquete/protótipo e apresentação oral, conforme orientações contidas no edital de abertura.



Ciência e Tecnologia – As feiras serão realizadas nos dez campi do IFMS, de acordo com o cronograma abaixo, e integram a programação da Semana de Ciência e Tecnologia da instituição, que ocorrerá entre os dias 16 e 21 de outubro.



Com o tema “A Matemática está em tudo”, além das feiras, o evento prevê a realização de seminários, palestras, workshops, minicursos, visitas técnicas e apresentações culturais, além de mostra de cursos e observatórios de ingressantes, profissões e egressos. Parte das atividades é aberta ao público externo.



Esta será a oitava edição do evento do IFMS. A programação completa, com as atividades previstas para os dez campi, está disponível na página oficial da Semana.



Evento

Data

Feira de Ciência e Tecnologia de Aquidauana (Feciaq)

16 e 17/10

Feira de Ciência e Tecnologia de Campo Grande (Fecintec)

19 a 21/10

Feira de Ciência e Tecnologia do Pantanal em Corumbá (Fecipan)

19 a 21/10

Feira de Ciência e Tecnologia de Coxim (Fecitecx)

19 e 20/10

Feira de Ciência e Tecnologia da Grande Dourados (Fecigran)

19 e 20/10

Feira de Ciência e Tecnologia da Região Sudoeste em Jardim (Fecioeste)

18 a 21/10

Feira de Ciência e Tecnologia de Naviraí (Fecinavi)

19/10

Feira de Ciência e Tecnologia de Nova Andradina (Fecinova)

17 e 18/10

Feira de Ciência e Tecnologia da Fronteira de Ponta Porã (Fecifron)

18 e 19/10

Feira de Ciência e Tecnologia de Três Lagoas (Fecitel)

17 e 18/10