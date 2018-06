Instituto Federal de MS tem vagas para professores com salários de até R$ 6,2 mil

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), está com inscrições abertas no processo seletivo para contratar 24 professores substitutos para os campus de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Podem participar candidatos com formação superior em Física, Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web, Matemática, Português/Inglês, Química, Sociologia, Informática/Redes de Computadores, Química, Metalurgia de Transformação, Ciências Agrárias/Agronomia, Administração, Geografia, Ciências Agrárias/Engenharia Agrícola, Ciências Agrárias/Fitotecnia.

As inscrições podem ser feitas até dia 10 de junho, na Página do Candidato. A taxa é de R$ 30,00 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 11.

As provas didática e de títulos serão realizadas no dia 16 de junho, nos campus onde as vagas são ofertadas, a partir das 8h.

A previsão é que o resultado preliminar do processo seletivo seja divulgado no dia 18 de junho.

A remuneração total varia de R$ 3.779,76 (graduação), a R$ 6.200,14 (doutorado), de acordo com a titulação do selecionado, para uma carga semanal de 40 horas.

Clique aqui para obter mais informações sobre o processo seletivo.