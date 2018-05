IFMS terá 120 vagas em cursos superiores no 2ºsemestre

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abrirá 120 vagas na graduação para ingresso no segundo semestre. A oferta é para tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Corumbá, Gestão do Agronegócio, em Ponta Porã, e Sistemas para Internet, em Campo Grande. Serão 40 vagas para cada curso.

Os interessados poderão concorrer às vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). O cronograma do processo seletivo ainda não está disponível.

Poderão concorrer às vagas candidatos que prestaram a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

Metade das vagas ofertadas pelo IFMS é reservada a candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

Em uma ação afirmativa de caráter local do IFMS, os candidatos da ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem. É necessário residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga.

Tanto a opção de cotista como de beneficiário do bônus local deverá ser feita no ato da inscrição no Sisu.

As regras e os prazos da oferta serão divulgados em breve, em edital a ser publicado pelo IFMS na Central de Seleção, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.