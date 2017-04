Igrejas celebram neste fim de semana a ressurreição de Cristo

O fim de semana será de celebração nas igrejas em Campo Grande. A Páscoa é uma das celebrações mais importantes para os Cristãos, representa a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus.

O reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Pe. Dirson Gonçalves, explica que na quinta-feira a igreja católica lembra a última ceia de Jesus com seus discípulos, quando ele anuncia que será morto. "Nessa ocasião Jesus faz a instituição da Eucaristia e cria também a “figura” do sacerdote, do padre, quando ele diz “Fazei isto em memória de mim”. Foi nesta mesma ceia que Ele fez ainda um gesto muito significativo: lava os pés dos discípulos e diz que todos eles devem lavar os pés uns dos outros, ou seja, SERVIR”, afirma o Padre.

No dia seguinte, na Sexta-feira Santa, Jesus é crucificado. Motivo de luto, esse é o único dia do ano que não se celebra missa. Apenas se faz a celebração.

"No Sábado é dia de espera. A noite das luzes. Dia de fazer vigílias. Fazem-se leituras bíblicas desde o antigo testamento até o novo, lembrando que Deus é bom, é fiel”, ressalta Pe. Dirson Gonçalves.

A Semana Santa encerra com o Domingo de Páscoa, dia em que Jesus ressuscitou. Páscoa significa “PASSAGEM” da morte para a vida. “Domingo é dia de alegria. Voltam-se a cantar os hinos de Glória e Aleluia, que não são entoados durante a quaresma.

É um dia de festa. Jesus está vivo”, conta o reitor do Santuário.

Confira a programação das principais igrejas da Capital:

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Quinta-feira (13.04)

06h00 - Caminhada da Fé

09h00 - Missa dos Santos Óleos (Paróquia Cristo Luz dos Povos)

19h00 - Missa da Instituição da Eucaristia (lava pés)

Sexta-feira (14.04)

06h00 - Caminhada da Fé

19h00 - Via sacra nas ruas do bairro

Sábado (15.04)

18h00 - Batizado Adultos

19h00 - Missa da Vigília Pascal

Domingo (16.04)

07h00 e 10h00 - Missa de Páscoa

16h00 ; 18h30 e 20h00 - Missa de Páscoa

Primeira Igreja Batista em Campo Grande

Sábado (14.04)

17h00 e 19h30 - Musical de Páscoa Graça