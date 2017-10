Iguatemi recebe obras para construção de pontes e contenção de erosões

Cinco pontes de concreto armado, uma viatura nova para atendimento pela Polícia Militar e obras para contenção de erosão e restauração na rodovia MS-080 estão entre as obras executadas pelo Governo do Estado no município de Iguatemi.

Além da construção das pontes que facilitam o acesso à área rural, a gestão estadual investiu na recuperação das rodovias vicinais do município e dos vizinhos Mundo Novo e Japorã. A intenção é facilitar tanto o transporte quanto o escoamento de produtos agrícolas.

Com 15838 habitantes, conforme estimativa do IBGE, Iguatemi também recebeu investimentos na implantação do sistema de abastecimento de água, por meio de parceria com o Governo Federal.

Pelo Governo do Estado, estão sendo executados serviços de reforma no prédio da Delegacia da Polícia Civil e já foi concluída a ampliação da EE Marcílio Augusto Pinto.

Também foi feita pavimentação asfáltica na rodovia MS-295, incluindo a construção de uma intersecção nos trechos de acesso à MS-180 e aeroporto, em uma área total de cerca de 10 mil metros quadrados.