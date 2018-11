Começa nesta segunda-feira (5), edição 2018, a II Semana Estadual de Direitos Humanos, com palestras, mesa-redonda e oficinas com o objetivo de aproximar ainda mais a sociedade da temática Direitos Humanos.

Promovida pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), a ação faz alusão à lei estadual 4.771/2015 e ao Dia Mundial de Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre, destaca que o momento é sempre oportuno para discutir a temática Direitos Humanos. “Sem dúvida é uma política que sempre deve estar em voga na nossa sociedade, no dia a dia em geral, e a realização dessa semana é sempre um momento para alavancarmos ainda mais as discussões e as reflexões que sempre são necessárias”, declara.

A abertura, que acontece na Uniderp – avenida Ceará, 333 Vila Antonio Vendas -, às 18h30, também contará com o lançamento da cartilha ‘Diálogo Sobre Direitos Humanos’, desenvolvida pela Superintendência da Política de Direitos Humanos da Sedhast.

A programação inclui ainda ações no auditório do Tribunal de Contas, na sede da Associação de Moradores do bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo II, no auditório da Sedhast e no Educandário Getúlio Vargas.