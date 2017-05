Imagem forte: Assassinato em tabacaria da Capital

A vítima morreu com um tiro no olho após mexer com a namorada do autor

Ronilton Ferreira Cosme de 27 anos, foi morto com um tiro no olho na madrugada deste domingo (21), em uma tabacaria da Capital, localizada na rua Alagoas esquina com Avenida Mato Grosso.

Segundo testemunhas, a vítima teria mexido com a namorada do autor, os dois iniciaram uma discussão e o autor saiu do estabelecimento com a namorada em direção ao carro.

A vítima seguiu o casal até o carro e teria chutado o veículo do casal quando o autor atirou no olho da vítima e fugiu. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu antes do socorro chegar. Ninguém sabe dizer quem é o autor do disparo.

O caso foi registrado na Depac Centro e a Polícia está realizando diligências para encontrar o autor.