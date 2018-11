Luiz Carlos Gregol, 40 anos, conhecido como “Tatá Gregol” foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (5), em Amambai - região de fronteira com o Paraguai.

As primeiras informações são de que a vítima estava transitando em seu veículo, na região central da cidade, quando dois indivíduos ainda não identificados se aproximaram em uma caminhonete e atiraram várias vezes contra a vítima. Tatá morreu na hora.

De acordo com informações do site MS Em Foco, o crime pode ter ligação com acerto de contas de grupos criminosos que agem na região. Tatá foi preso no dia 30 de julho por porte ilegal de arma, associação criminosa e sequestro.