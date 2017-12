Imagem forte: Homem executa mulher com 9mm e depois se mata

O caso aconteceu no último domingo no distrito da cidade de Tava'i no Paraguai

Depois de matar a esposa, Juana Luisa Caballero, 47 anos, Efren Arle Escobar Vargas, 45 anos, se matou. O caso aconteceu no último domingo (3) no distrito da cidade de Tava'i no Paraguai.

De acordo com o site local Capitan Bado, Efren atirou na esposa e depois cometeu suicídio. O possível autor do crime ainda foi socorrido por vizinhos e levado a um hospital da região, mas não resistiu e acabou morrendo no caminho.

De acordo com testemunhas a tragédia iniciou depois de uma discussão entre o casal, mas ninguém sabe ao certo o real motivo da briga. A arma de fogo, da marca Bersa calibre 9mm de origem argentina, foi encontrada no local do crime.

A morte do casal está sob investigação da polícia local.