Imagem divulgada pelo gerente da Fazenda Baia das Bugras na região do Nabileque em Corumbá, mostra índios armados durante invasões realizadas na quarta-feira (22), em Porto Murtinho.

De acordo com denúncias de um grupo de produtores rurais, um veículo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi usado pelos indígenas para entrar em fazendas da região.