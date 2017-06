Imagens de segurança facilitam busca por assaltante de conveniência

As imagens do circuito interno de segurança que flagraram o rosto do homem que assaltou o Bolicho Conveniência e Café, na avenida Bandeirantes na tarde de quarta-feira (31), vão facilitar as buscas da polícia.

De acordo com o delegado Carlos Delano da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), as imagens de segurança auxiliam o trabalho da polícia. “Quando as imagens têm boa qualidade elas ajudam no reconhecimento do assaltante”, explica.

Segundo o registro policial, o homem entrou no estabelecimento e abordou a funcionária sinalizando que estava armado e ameaçou dizendo, “passa o dinheiro e não olha para mim se não vou te dar um tiro”. A funcionária abriu a gaveta do caixa e entregou o dinheiro do turno, aproximadamente R$ 300,00.

Segurança

Em caso de assaltos a estabelecimentos comerciais, a orientação da Polícia Civil é sempre para redobrar o sistema de segurança do local com câmeras e alarmes, por exemplo.

A polícia ainda aconselha não deixar um montante de dinheiro no caixa. “Orientamos os estabelecimentos comerciais a não deixarem uma grande quantidade de dinheiro em caixa, isso diminui o prejuízo em casos de roubos e furtos”.