Imagens fortes: a prisão dos assaltantes do Paraguai

Foram divulgadas nesta tarde algumas imagens da prisão de alguns homens que supostamente teriam participado do assalto na empresa de transporte de valores Prosegur na cidade paraguaia de Ciudad Del Este. Durante a abordagem da polícia houve troca de tiros. Três homens morreram e dois foram feridos e presos.

A troca de tiros aconteceu na área rural de Itaipulândia, no oeste do Paraná. Equipes da Polícia Federal realizavam patrulha na região quando se depararam com o grupo de aproximadamente 12 pessoas. Dois morreram no local, um ficou ferido, foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Os demais conseguiram fugir.

Veja as imagens: