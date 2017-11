Imagens fortes: ao retornarem de velório, 3 pessoas morrem no MT

As vítimas morreram depois que caminhonete, em que estavam, colidiu de frente com uma carreta

Três pessoas morreram em um trágico acidente na manhã desta sexta-feira (3) na BR – 163 entre Sorriso (MT) e Lucas do Rio Verde (MT). As vítimas são de uma mesma família que retornavam de um velório.

De acordo com o site Sinop Urgente, as vítimas são: Valdecir Inácio dos Santos, 58 anos, Márcio Fabiano dos Santos, 35 anos, e sua esposa, Gislaine Silva, 37 anos. Ainda de acordo com informações locais, a Valdecir é empresário em Cianorte (PR), onde residia.

“Eles estavam voltando do velório do meu avô, Waldemar Guerreiro, que foi sepultado ontem, em Colíder (160 km de Sinop). Eles saíram pela manhã, e voltavam para casa. A minha tia (esposa de Valdecir) decidiu ficar em Colíder”, explicou Raquel Cardoso, sobrinha do empresário.



Corpos serão levados de avião ao PR

Raquel disse também que os corpos serão levados, de avião, o Paraná, onde moravam. “Estamos aguardando a liberação dos corpos. Os três serão levados e sepultados em Cianorte”, confirmou Raquel.



Ainda de acordo com Sinop Urgente, as vítimas estavam em uma caminhonete Nissan Frontier que colidiu de frente com uma carreta Mercedes-Benz de São Paulo. A Frontier ficou com a parte da frente toda destruída.

O veículo, onde estavam as vítimas, seguia sentido Lucas e parou às margens da rodovia depois da batida. A carreta, que trafegava sentido Sorriso, saiu vários metros da pista e não tombou. Chovia no momento do acidente.



O condutor da carreta ficou ferido e foi encaminhado ao hospital de Lucas. Ele deve prestar depoimento para a polícia e esclarecer como ocorreu o acidente.

(Márcio Fabiano e sua esposa, Gislaine Silva)