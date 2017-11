Imagens fortes: corpo de homem que matou policial é encontrado carbonizado

Foi identificado como sendo de Pedro Espindola Velazquez, 34 anos, o corpo encontrado carbonizado na manhã de sábado (4), em Pedro Juan Caballero, Paraguai.

De acordo com informações do site Porã News, Pedro foi executado por ter envolvimento na morte do suboficial da Polícia Nacional do Paraguai, Osmar Gimenez durante um assalto em fevereiro de 2016.

Na data da morte do suboficial, Osmar teria presenciado Pedro e mais dois comparsas assaltando um estabelecimento, o policial deu voz de prisão aos assaltantes que não obedeceram trocaram tiros contra o militar.

Osmar foi atingido pelos disparos, chegou a ser socorrido por populares e encaminhado para um hospital particular da cidade. O militar morreu horas depois.

Os dois comparsas identificados como Camilo Ocampos, 35 anos e Juan Carlos Coronel, 35 anos, foram presos dois dias após o crime, mas Pedro se encontrava foragido.

Pedro praticava violentos assaltos na região de fronteira até ser encontrado morto. A mãe dele foi quem o identificou por uma tatuagem no braço direito.