Imagens fortes: Corpo decapitado e em estado de decomposição é encontrado na fronteira

A vítima foi executada com 20 facadas e havia marcas de tortura no corpo

No início da noite de terça-feira (5), moradores de uma colônia, em Capitão Bado, acionaram a polícia depois que encontraram um corpo semi queimado, decapitado, com dedos amputados, esfaqueado e estado de decomposição em uma estrada vicinal que leva até a colônia.

Segundo informações do site Porã News, o corpo foi encontrado por volta das 19h, quando moradores da Colônia Cristino Potrero em Capitão Bado, na fronteira com a cidade de Coronel Sapucaia, alertaram os investigadores da Direção de Investigação de Casos Puníveis da Policia Nacional do Paraguai.

Conforme informações o corpo foi encontrado semi queimado e em estado de decomposição, executado a com 20 facadas e com os dedos amputados evidenciando ter sido torturado antes de morto e posteriormente os autores teriam abandonado o corpo na estrada vicinal da colônia.

Os investigadores realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao IML da cidade de Capitão Bado a espera dos familiares para a identificação. Informações indicam que a vítima poderia se tratar de um cidadão de nacionalidade brasileira.

Imagens fortes: