Imagens fortes: corpo é encontrado carbonizado na fronteira

Foi identificado como Arsenio Daniel Ferreira, 27 anos, o homem encontrado carbonizado na manhã desta segunda-feira (30), em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

O corpo foi encontrado nas proximidades da rodoviária, em torno de 3 km da linha internacional, no bairro San Juan Neuman.

Perícia e policiais estão no local para os procedimentos de praxe. A vítima teria sido morta a tiros e depois teve o corpo queimado. Arsenio teve 85% do seu corpo queimado, estava com mãos e pernas amarrados e um pano envolto em sua cabeça.