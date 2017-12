O corpo de Carlos Alberto Pereira de Almeida, de 32 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (6), por volta de 6h30, em um matagal no bairro Novo Século, em Campo Grande.

A vítima estaria cumprindo pena no semiaberto. O corpo foi encontrado por moradores da região, que acionaram a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia continua no local. Não há informações sobre a motivação do crime e suspeitos.