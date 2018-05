Cartaz dos "Justiceiros da Fronteira" foi encontrado no local

Na manhã dessa quarta-feira (30), o corpo de um homem foi encontrado sem as mãos às margens da BR 463, sentido Ponta Porã - Sanga Puitã.

Segundo o site Ponta Porã Informa, a vítima foi identificada como Eduardo Córdoba Aquino, 21 anos, paraguaio. Ele foi morto na madrugada com vários golpes de facão e depois foi degolado. O que mais chamou a atenção foi o corpo estar sem as duas mãos.

Ainda no local, foi encontrado um cartaz com mensagens escritas na frente e verso, atribuindo a ação aos "Justiceiros da Fronteira". No aviso, os justiceiros diziam que estavam de volta e que, "não haverá mais roubos na fronteira".

A perícia da polícia civil esteve no local fazendo os procedimentos de praxe. O pai da vítima fez o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML).

Imagenf fortes: