Imagens fortes: Dois motociclistas morrem em menos de 24 horas na Capital

Em menos de 24 horas, dois motociclistas morreram em acidentes envolvendo ônibus na Capital. Felipe Mateus Barbosa Araujo dos Santos, 19 anos, morreu nesta terça-feira (30) após derrapar na moto e ficar preso embaixo de um ônibus. Uesley Frank Moesch, 45 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (31) após bater a moto na traseira de um ônibus.

Os dois acidentes aconteceram em vias movimentadas de Campo Grande. Na Avenida Tamandaré, no Jardim Seminário, Felipe perdeu o controle da moto ao tentar desviar de uma caminhonete. O jovem foi levado a Santa Casa em estado gravíssimo, mas morreu durante a cirurgia.

De acordo com testemunhas Uesley estava em alta velocidade quando bateu na traseira do ônibus, que estava parado em um ponto na Avenida Mato Grosso, próximo ao Parque dos Poderes. O Corpo de Bombeiro e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a vítima morreu no local.