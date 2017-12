Oscar Marcial Franco, de 24 anos, e Fernando Javier Lezcano Gimenez, de 36, foram executados na tarde deste sábado (16) em Pedro Juan Caballero no Paraguai, fronteira com Ponta Porã – a 316 km de Campo Grande. A polícia paraguaia suspeita de um ajuste de contas.

De acordo com o Página 1 News, as vítimas estavam em uma VW/Saveiro, do Paraguai, quando dois homens, que estavam em uma caminhoneta, chegaram e atiraram. Depois do ataque os criminosos fugiram.

Segundo a polícia do Paraguai, Fernando Lezcano tinha passagem e não se descarta que o duplo homicídio tenha sido um acerto de contas encomendado pelo crime organizado que atua na região de fronteira.