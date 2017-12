Dois homens foram presos acusados de matarem Anastasia Aparecida Martínez, de 23 anos, a pedradas, no domingo (24) em Pedro Juan Caballero no Paraguai, na linha de fronteira com o Brasil, ao lado de Ponta Porã – a 319 km de Campo Grande.

Víctor Gustavo Villa Enrique, de 29 anos, e Cosme Damián Carvallo Irala, de 33, foram detidos na segunda-feira (25) em Pedro Juan. A dupla é acusada de matar a jovem Anastasia a pedradas onde a vítima teve a cabeça esmagada.

Mesmo com a prisão dos suspeitos as circunstâncias do crime são desconhecidas.