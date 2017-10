Imagens fortes: em Minas Gerais, jovem tem perna decepada após colidir contra poste

Maique Francisco Pereira, de 20 anos, teve a perna decepada após colidir violentamente contra um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (15) na cidade de Varginha, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com informações de sites da região, Maique trazia na garupa sua namorada, Rafaela Lourenço Nogueira, também de 20 anos. Em um vídeo que circula pelas redes sociais a impressão é que a moto era empinada antes de o motociclista perder o controle e atingir um poste.

Em alta velocidade, o veículo e seus ocupantes seguem em direção a um poste, momento em que acontece a colisão e parte da perna do motociclista é decepada na altura do joelho. O motorista de um automóvel que seguia logo atrás do piloto desvia da motocicleta logo após o acidente.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Bom Pastor. Rafaela sofreu fratura em uma das pernas. Ambos permanecem internados com estado de saúde considerado estável.

Veja o vídeo do momento do acidente: