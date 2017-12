No fim de ano as pessoas comemoram a virada com os fogos de artifícios, o que já é tradição em todo o planeta. Mas segundo o empresário, Álvaro Ernesto Gasparetto, 46 anos, essa comemoração pode se transformar em tragédia se a brincadeira for misturada com bebidas alcoólicas. No ramo há dez anos, o comerciante diz que em casos de acidentes com fogos, 80% das pessoas estavam embriagadas.

Ainda de acordo com o empresário, dono da Pirafogos, as vendas deste ano superaram as do ano passado em 40%. “Sentimos que este ano está bem melhor que o mesmo período de 2016”, comemorou Gasparetto.

O comerciante explica ainda que com o aumento das vendas, ocorrem também, o aumento de acidentes, mas ele ressalta que se todos seguirem as normas de segurança ficarão livres de problemas.

“Sempre que eu vendo o meu produto, explico ao cliente os cuidados que se deve ter ao manusear os fogos. Na caixa também tem todas as instruções de segurança que devem ser seguidas, basta que a pessoa preste atenção”, explicou.

“O que mais acontece para as ocorrências de acidentes são as pessoas alcoolizadas, beber e soltar fogos é errado. Em 80% dos casos de acidentes, as pessoas estavam alcoolizadas”, apontou.

Em outubro deste ano na Bahia Negra, no Paraguai, Jhony Arnaldo Paranderi, perdeu os dedos das mãos, e parte da mão esquerda, depois de se envolver em um acidente com fogos de artifício. Segundo a vítima, ele trabalhava com os fogos quando uma das bombas estourou antes da hora e arrancou seus dedos.

Bombeiros – dicas e cuidados com fogos de artifícios

Gasparetto ressalta ainda que em todo o período do ano não existe nenhum mês que supere as vendas de fogos como em dezembro. “É a melhor época, e o ano novo supera o natal em 50%, as pessoas soltam mais fogos na virada”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros atendeu em 2016 quatro ocorrências de emergência com produto perigoso, os explosivos. Já em 2017 até este mês foram cinco desta mesma natureza.

Somente adquira fogos de artifícios em locais devidamente autorizados para comercialização dos respectivos produtos, o local de comercialização de fogos de artifícios tem que estar devidamente certificado pelo Corpo de Bombeiros Militar,

Acompanhe e oriente seu filho na compra e no momento de utilização do artefato, bem como nas proximidades de fogueiras;

Leia atentamente o rótulo de segurança e data de validade dos artefatos no momento da compra e durante sua utilização, a pessoa que for manusear esse artefato, não deve agir sob efeito de bebidas alcoólicas;

É preciso observar instruções constantes nas embalagens dos produtos e, preferencialmente, comprar fogos com suporte de solo;

Mantenha caixas de fósforos e/ou isqueiros em locais fora do alcance das crianças;

Para a queima de rojões utilize um suporte adequado e o mantenha fora do alinhamento do seu corpo, bem como sua projeção inclinada para uma área segura, se por acaso, não tiver suporte, utilizar luvas para manusear o produto, afastando-o do corpo;

Nunca solte fogos em ambientes fechados, e quando o fizer em ambientes abertos, atente para sua segurança e de outros, tome cuidado para não direcionar o artefato direto para as copas de árvores, redes de transmissão de energia elétrica;

Cuidado com o efeito retardado. Os fogos podem falhar temporariamente; se isso ocorrer considere o artefato ativo, mantenha a distância de pelo menos 50 metros de edificações, apontando o produto para o alto, jamais em direção a pessoas;

Não coloque este tipo de artefato nos bolsos;

Em caso de queimaduras, procure aliviar a dor imergindo a parte afetada em água potável e se necessário procure imediatamente auxílio médico, telefone para o número 193 (Corpo de Bombeiros Militar).

