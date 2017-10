O estudante do sexto ano de direito, Gregório Ramon Gimenez Medina, foi assassinado no início da tarde desta terça-feira (3) em Pedro Juan Caballero no Paraguai, fronteira com Ponta Porã - a 316 km de Campo Grande.

De acordo com o site Ponta Porã informa, o estudante foi morto a tiros quando conduzia sua moto em um bairro do Paraguai. Ninguém foi preso até o momento e a polícia paraguaia ainda na sabe o motivo do crime.

Imagens: Capitanbado