Francisco Batista Nascimento, o "Chico", 27 anos, e Marynaira Ruiz Nogueira da Cruz, conhecida como "Isadora", 18 anos, foram vítimas de um atentado nesta terça-feira (16), em Coxim. A jovem morreu no local, após ser atingida por nove tiros, já o rapaz conseguiu escapar com vida. A suspeita do motivo do crime é de que eles sejam integrantes de uma facção criminosa.

De acordo com o Edição MS, "Chico" estava sentando em frente a sua casa na companhia de Isadora e tomavam tereré, quando os autores chegaram, em uma moto, efetuando vários disparos de arma de fogo.

Isadora foi atingida por nove tiros e morreu. Já "Chico", após ser acertado por dois disparos, conseguiu fugir e se esconder em uma loja que estava há cerca de 200 metros do local.

Os tiros acertaram a mão e a perna de "Chico", fazendo com que ele perdesse muito sangue e fosse encaminhado para o Hospital Regional Alvaro Fontoura da cidade. Uma equipe da polícia foi acionada para atender a ocorrência e a suspeita é de que o motivo do crime seria porque a dupla integra uma facção criminosa.

Apesar dos ferimentos, "Chico" já recebeu alta do hospital. O corpo de Isadora foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Coxim. Os policiais militares e da Força Tática estão realizando buscas pela cidade a fim de identificar e prender os autores.

Vítimas

Chico tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e estava em liberdade assistida. Contudo, é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Já Isadora morou por algum tempo no município de Rio Verde, onde segundo o Edição MS, foi testemunha da morte de uma mulher que aconteceu em junho deste ano.

Conforme o site de notícias, Isadora teria presenciado quando uma mulher foi morta com 17 facadas.