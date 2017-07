Imagens Fortes: execução no Jardim Carioca

Dois homens, ainda não identificados, foram executados e um ficou ferido na tarde desta quinta-feira (27) no cruzamento das ruas Zacarias Mourão com a Vizanto, no Jardim Carioca em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares o veículo onde os três homens estavam, um Pegeot 206, era um Uber. Uma moradora da região informou que havia acabado descer do carro e logo após o motorista foi solicitado para uma nova corrida.

Dois homens entraram no veículo e minutos depois homens em uma Hilux preta, moto tornado e em um fox dourado teriam efetuado cerca de 10 disparos contra o Pegeot. Os dois passageiros morreram na hora e o motorista do Uber foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.

Várias viaturas da Polícia Militar e Civil estão no local. O helicóptero da Polícia Militar está sobrevoado a região para localizar os autores.