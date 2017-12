Imagens fortes - Fuzilado com 25 tiros na fronteira

Javier Paes, de 22 anos, foi morto depois de ser fuzilado com 25 tiros na noite de terça-feira (26) na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã – a 316 km de Campo Grande.

Conforme o site Porã News, a vítima era cozinheiro de um shopping em Pedro Juan. De acordo com a polícia, o jovem saiu na terça a noite para ir à casa da irmã e ao chegar no local foi executado por pistoleiros com 25 tiros de uma pistola 9mm.

Ainda de acordo com a polícia, as testemunhas não viram como os criminosos estavam se locomovendo. Até agora não se sabe as causas do crime, já que Javier, além de cozinheiro, era evangélico e, segundo a família, não tinha inimigos e nem recebia ameaças.