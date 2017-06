Imagens fortes: homem invade casa de ex-mulher e acaba esfaqueado

José Maria da Cruz Rocha, 34 anos, foi morto a facadas na manhã desta quinta-feira (29), em Três Lagoas. A vítima teria se envolvido em uma briga e acabou sendo ferida com golpes de faca.

De acordo com informações do site JP News, trata-se de um crime passional. A vítima teria invadido a residência da ex-mulher de 22 anos, que é casada com outro homem de 20 anos. A suspeita é que o marido da ex da vítima teria sido o autor do crime.

O marido da ex-mulher de José teria entrado em uma luta corporal após a vítima ter agredido o sobrinho. Os dois começaram a brigar e foram para o lado de fora da residência. O homem então esfaqueou José que morreu na hora. O autor fugiu do local após o crime.

Segundo a ex-mulher da vítima, José estaria atormentando o casal há um dia, chegou até a jogar pedras no telhado.